M5s: Patuanelli, non sarò io il capo politico, ci sono altre persone capaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, parlando con i giornalisti da Trieste, in merito ai retroscena secondo cui sarebbe nella rosa dei nomi per prendere il posto di Luigi Di Maio alla guida del Movimento, ha detto: "Ho letto i giornali stamattina, credo che alcuni colleghi si siano divertiti nel montare retroscena che non ci sono. Io dico due cose: la prima è il mio obiettivo di affrontare le sfide al Mise per dare risposte a questo Paese. E' un impegno da 17 ore al giorno circa". Il ministro ha poi puntualizzato: "Il Movimento cinque stelle per me viene viene prima di qualsiasi personalismo. Siccome non voglio che questi giorni siano usati per riempire pagine di retroscena, lo dico chiaramente: non ho nessun ambizione né a fare il capo politico del M5s e né a fare il capo delegazione al governo". Quindi, Patuanelli ha concluso: "Credo che ci siano persone molto capaci che potranno avere questi due ruoli e non sarò io, non c'è nessuna trama, per me - ha ribadito - è un onore e un onere fare il ministro".(Rin)