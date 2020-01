Russia: Putin, a Gerusalemme nessun incontro separato con Macron e Pence per motivi di tempo

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, non è riuscito ad avere colloqui concreti con l’omologo francese, Emmanuel Macron, e con il vicepresidente Usa Mike Pence durante la sua visita ufficiale in Israele. Lo ha dichiarato questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aggiungendo che “ci sono stati solo dei brevi saluti”. “Non c’è stato il tempo per organizzare incontri separati con tutti i leader: il presidente ha avuto modo di parlare in maniera più approfondita solo con la leadership israeliana”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca.(Rum)