Ucraina: Zelensky ricevuto da omologo israeliano Rivlin, "onoriamo memoria vittime Olocausto"

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelesky è stato ricevuto oggi dall’omologo israeliano Reuven Rivlin. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà verso i cittadini israeliani, nell’onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto”, ha detto Zelensky, ripreso dalla presidenza di Kiev. Il capo dello Stato ucraino ha ricordato la strage di Babij Jar, “conosciuta in tutto il mondo”. “Nel 2020 è prevista la costruzione del Museo storico e della memoria di Babij Jar in Ucraina. Dovrebbe includere anche il Museo ucraino sull’Olocausto e il Museo memoriale alle vittime di Babij Jar”, ha detto Zelensky, ribadendo l’attenzione del governo a tale tematica. Il massacro di Babij Jar avvenne vicino Kiev fra il 29 e il 30 settembre 1941: in soli due giorni le truppe della Germania nazista e collaborazionisti ucraini uccisero 33.771 cittadini di religione ebraica. (Res)