Farnesina: Giornata internazionale dell'Educazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di particolare rilievo sono gli interventi realizzati con l'Unicef, come il programma per "Un'educazione di Qualità" in Tunisia e gli interventi umanitari nel quadro dell'iniziativa "No Lost Generation", in particolare nella risposta alla crisi siriana. Di grande impatto anche i programmi di sostegno nutrizionale gestiti dal Pam, come il "Programma di Alimentazione nelle scuole", e il contributo italiano al "Fondo comune per l'Educazione" in Mozambico, istituito dalla Banca Mondiale. L'Italia è inoltre uno dei Paesi fondatori e tra i principali donatori della Global Partnership for Education (Gpe), l'unico partenariato globale dedicato interamente al finanziamento dell'istruzione in più di 70 Paesi in via di sviluppo. L'Italia inoltre promuove il rispetto del diritto internazionale umanitario e condanna gli attacchi alle scuole ed il reclutamento forzato di minori. Le iniziative umanitarie coniugano interventi di riabilitazione di edifici scolastici, formazione dei docenti, sicurezza alimentare e supporto psicologico ai minori. In occasione della 33ma Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a dicembre 2019, l'Italia si è formalmente impegnata ad incrementare le proprie iniziative a protezione dei bambini che vivono in zone di conflitto, anche garantendo la continuità del diritto all'educazione. (Com)