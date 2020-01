Cuneo: Alba, pronto il campo sportivo Coppino, via libera della Figc

- Da oggi, venerdì 24 gennaio, ad Alba (Cuneo) le squadre potranno di nuovo giocare sul campo sportivo comunale “Michele Coppino”, in corso Nino Bixio. Completati i lavori principali per la sostituzione del vecchio manto in erba sintetica con un altro tappeto omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio ha rilasciato alcuni giorni fa all’Amministrazione comunale l’autorizzazione alla ripresa dell’attività sportiva, sia per le gare ufficiali che per gli allenamenti. Giovedì 23 gennaio pomeriggio è stato fatto un sopralluogo dai tecnici della Ripartizione Opere pubbliche del Comune. L’impianto sportivo comunale “Coppino” è gestito dall’Accademia Calcio Alba ed è utilizzato per gli allenamenti e le partite dalla storica A.s.d. Albese Calcio. Il complesso è frequentato da oltre 300 atleti iscritti, di cui molti bambini. Durante i lavori, che saranno completati definitivamente nelle prossime settimane, è stato tracciato il campo per lunghezza 100 metri, larghezza 60 metri, dimensioni idonee per disputare partite dei campionati fino alla Serie D.Inoltre, sono state sostituite le panchine dei calciatori, le porte, le bandierine e le recinzioni. (segue) (Rpi)