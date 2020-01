Cuneo: Alba, pronto il campo sportivo Coppino, via libera della Figc (2)

- Per il campo è stato scelto un sottofondo a drenaggio orizzontale realizzato già correttamente all’atto della posa in opera del vecchio manto sintetico risalente al 2007 e già correttamente collaudato. Il sottofondo è stato livellato nuovamente per eliminare dossi e avvallamenti formati nel tempo. Il drenaggio primario collegato da 14 pozzetti d’ispezione in cls, è stato adeguato alle nuove esigenze. A questa linea esistente, è stata aggiunta un’altra più interna composta da apposite canalette in cls complete di griglie in metallo anti-tacco a feritoie. Il drenaggio si completa con un pozzetto d’ispezione in cls di sezione interna. Mentre l’impianto di irrigazione, con tubazione perimetrale ad anello, è composto dai sei getti terminali (a scomparsa) posti fuori del campo per destinazione. Il nuovo tappeto in erba sintetica, il sotto-tappeto drenante, gli intasi e tutti gli altri elementi che compongono il “Sistema” rispondono al regolamento “Standard” della Lega Nazionale Dilettanti. Il costo delle opere ammonta complessivamente a 385 mila euro. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Lucon Sport Srl di Arona (NO). "Il lavori sono stati realizzati nella stagione autunnale ed invernale – spiega Massimo Reggio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alba - Questo ha comportato delle difficoltà legate al meteo. Nonostante ciò siamo riusciti a concludere l’opera con l’omologazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio già acquisita e questo ci consente di utilizzare subito l’impianto per le gare ufficiali". (Rpi)