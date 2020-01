Imprese: Dandini eletto presidente sezione attività estrattive Unindustria

- Francesco Maria Dandini de Sylva, dirigente della fratelli Pacifici ing. Cesare e Lorenzo spa, è il nuovo presidente della sezione attività estrattive di Unindustria, l'Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. La sezione associa 35 aziende per 602 dipendenti. Francesco Dandini è stato eletto all'unanimità dall'assemblea, si legge in una nota di Unidustria. "Come presidente è mia intenzione proseguire il lavoro di interlocuzione con le istituzioni, sia regionali che locali, per la tutela e lo sviluppo delle attività estrattive del Lazio - afferma Dandini -. Le cave della nostra regione, sia quelle di materiale lapideo ornamentale che da costruzione, rappresentano una risorsa che deve essere valorizzata e in questo senso Unindustria propone istanze e progetti anche orientati al recupero del territorio e alla sostenibilità sociale". Laureato in Economia e commercio presso l'università Luiss, Dandini è dirigente della Pacifici spa, azienda specializzata nell'estrazione e la trasformazione del travertino romano. Nata nel 1938 su impulso dei fratelli Cesare e Lorenzo, la Pacifici cresce fino a raggiungere negli anni sessanta una forza lavoro di 150 lavoratori tra cavatori, artigiani e scalpellini, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano durante gli anni del boom economico. (segue) (Com)