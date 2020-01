Imprese: Dandini eletto presidente sezione attività estrattive Unindustria (2)

- Tra gli anni settanta e novanta, l'azienda si espande prima in Europa e poi nel mercato globale. La Pacifici è oggi uno dei maggiori player nel mercato del travertino romano di blocchi, lastre e prodotti finiti e vanta numerose collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale. Alla sua attività operativa in azienda, Dandini ha nel corso degli anni affiancato un'attività di scouting di opportunità nel mercato finanziario diventando socio azionista di Crowdcity - the invoice exchange, la prima piattaforma online in Italia per la cessione di crediti commerciali, di Dunkin' donuts Italia, colosso del fast-food made in Usa, e di una nuova start-up per la produzione e commercializzazione di biometano, una fonte di energia rinnovabile e possibile protagonista nella produzione energetica del nostro paese. (segue) (Com)