Imprese: Dandini eletto presidente sezione attività estrattive Unindustria (3)

- L'assemblea ha anche nominato come vice presidenti Filippo Bizzarri (Epi srl), Sandro Corpolongo (Unicalce spa) e Filippo Lippiello (Società del travertino romano spa) e come componenti del consiglio direttivo dellasezione: Elisabetta Bernardini (Anna Giansanti srl); Claudia Conversi (Travertino Conversi srl ); Dorino Cornaviera (Buzzi Unicem Spa ); Iginio D'Ignazio (G. Poggi srl); Teresa Demaria (Ala srl), Graziella Mattei (Gpr, granulati Perlato royal srl), Francesco Giuseppe Rossi (Santafiora srl) e Valentina Tecchi (Basaltina srl, unità Bagnoregio). (Com)