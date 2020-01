Onu: Cremlino, Consiglio sicurezza sarà presto informato su vertice proposto da Putin

- Le autorità della Federazione Russa contatteranno al più presto i leader degli altri membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per informarli sui dettagli della proposta avanzata dal presidente, Vladimir Putin, sulla necessità di organizzare un vertice per difendere la pace di fronte all’instabilità che sta interessando la regione. Lo ha dichiarato questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “I messaggi saranno spediti nei prossimi giorni: entro la prima metà della prossima settimana tutti saranno informati sui dettagli della proposta”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che “i membri permanenti del Consiglio di sicurezza devono impegnarsi per superare le divergenze e collaborare per affrontare al meglio le sfide che ci si prospettano”. (Rum)