Governo: Grimoldi (Lega), regala soldi per maltempo a Emilia, dopo aver respinto richiesta della Lombardia

- Il segretario della Lega Lombarda e deputato del Carroccio Paolo Grimoldi in una nota attacca il governo, per aver deciso di stanziare risorse nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di maggio 2019. "Nelle scorse settimane questo governo di dilettanti allo sbaraglio ha più volte respinto e senza alcun motivo valido la sacrosanta richiesta presentata dalla Regione Lombardia di stato di emergenza per i danni causati dalle bombe d'acqua e dalle trombe d'aria che hanno colpito la Lombardia tra il 25 luglio e il 13 agosto. E oggi per cercare di racimolare qualche voto in Emilia Romagna il Consiglio dei Ministri ha stanziato 28,4 milioni per interventi in Emilia Romagna per eventi legati al maltempo di maggio e giugno, dunque antecedenti alla richiesta della Lombardia già respinta?", si chiede Grimoldi. "Questa - attacca l'esponente del Carroccio - è una marchetta da campagna elettorale ed è una vergogna verso i cittadini lombardi, trattati da cittadini di serie B, solo perché in Lombardia non si vota e una mancanza di rispetto verso le sue istituzioni". (com)