Moldova: rappresentante speciale Osce per Transnistria, servono più risultati per i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2017, Chisinau e Tiraspol hanno raggiunto importanti risultati in cinque aree prioritarie del protocollo "Berlin-plus". Questi si riferiscono al riconoscimento dei diplomi universitari della Transnistria, al funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua latina, all'accesso alle terre agricole nel distretto di Dubasari, alla riapertura del ponte sul fiume Nistro (Dniestr) tra i villaggi Gura Bicului e Bicioc, nonché alla partecipazione dei veicoli della Transnistria al traffico stradale internazionale. "Questi piccoli passi sono importanti per le persone di entrambe le sponde del fiume Nistro e fungono da elementi di una regolamentazione finale e globale", ha osservato Mayr-Harting. (segue) (Moc)