Congo-Kinshasa: attacco dei ribelli in provincia dell’Ituri, 7 morti e 15 rapiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono morte in un attacco condotto dalle milizie ribelli nella regione dell’Ituri, nel nord-est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). È quanto riferito ai media locali dalla presidente della società civile locale Banze Charité, secondo cui altre 15 persone sono state rapite dai miliziani. L’attacco è avvenuto nel territorio di Djugu, dove centinaia di civili sono stati uccisi dal dicembre 2017 dai miliziani della Cooperativa dello sviluppo del Congo (Codeco), che nell’ultima settimana si sono scontrati violentemente contro le truppe dell'esercito regolare. L’attacco giunge in concomitanza con la visita dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, iniziata ieri e che durerà cinque giorni. La visita della Bachelet (che nei prossimi giorni sarà a Kinshasa dove il prossimo 27 gennaio incontrerà il presidente Felix Tshisekedi) cade a due settimane dalla pubblicazione di un rapporto delle Nazioni Unite secondo cui almeno 701 persone sono state uccise a causa delle violenze intercomunitarie nella provincia dell’Ituri dalla fine del 2017, violenze che potrebbero costituire “crimini contro l'umanità” o addirittura configurare il “genocidio”. (segue) (Res)