Congo-Kinshasa: attacco dei ribelli in provincia dell’Ituri, 7 morti e 15 rapiti (2)

- Secondo il rapporto, pubblicato dall’Ufficio congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unjhro), almeno 701 persone sono state uccise dall’inizio delle violenze e la stragrande maggioranza delle vittime degli attacchi sembra essere stata presa di mira a causa della loro appartenenza alla comunità hema, in prevalenza pastori e commercianti, con almeno 402 membri uccisi tra il dicembre 2017 e settembre 2019. “Una delle maggiori problematiche del conflitto è proprio il controllo del territorio da parte della comunità lendu (composta in prevalenza da agricoltori e in conflitto con gli hema)”, si legge nel rapporto, secondo cui i nuovi atti di violenza avvenuti nel territorio di Djugu, a nord del centro amministrativo di Bunia, hanno causato il massiccio spostamento degli abitanti, con quasi 57 mila persone rifugiate in Uganda e altre 556 mila in fuga verso i territori vicini dal febbraio 2018. (segue) (Res)