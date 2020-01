Russia-Ucraina: Cremlino, incontro Putin-Zelensky può essere organizzato in ogni momento

- I presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, non hanno avuto modo di parlare durante la loro visita in Israele per il quinto Forum mondiale sull’Olocausto, ma un incontro può essere organizzato in qualsiasi momento se necessario. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Al momento un colloquio prima della prossima riunione del Formato Normandia a Berlino, prevista per il mese di aprile, non è in programma: tuttavia, qualora si dovesse rendere necessario, un incontro può essere organizzato in qualsiasi momento”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca. (Rum)