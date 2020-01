M5s: Gallo (M5s), Luigi ha fatto scelta generosa, ora unità

- "Il clima della caccia alle streghe può solo far male al M5S. E' il momento dell'unità e di avere fiducia reciproca per poter rilanciare il M5s focalizzandoci sui bisogni importanti dei cittadini, dei più fragile, dei senza voce, delle comunità e dei gruppi sociali alla periferia del sistema di potere". Lo ha dichiarato, in un' intervista al Manifesto, Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati. "Luigi ha fatto una scelta generosa - ha proseguito Gallo - Ha aperto uno spazio che ora va riempito di proposte. Credo che così il confronto sia più legittimato evitando che ogni documento per gli stati generali sia considerato eretico o dipinto dai cronisti come un attacco al capo politico. In questi 2 anni il modello verticistico ha dimostrato di essere inadeguato a dare tutte le risposte necessarie alla comunità del M5s che nel 2018 è arrivata a contare 11milioni di cittadini italiani. Quello di cui abbiamo bisogno è l'intelligenza collettiva, una leadership collettiva decisionale con diverse menti a confronto capaci di un salto evolutivo nella politica, perché il futuro ci parla di rete e di persone connesse che cambiano il mondo mentre l'uomo forte al comando di Salvini puzza di ventennio, puzza di secolo scorso in un epoca un cui anche le più grandi e innovative aziende multinazionali hanno abbandonato questo modello". (segue) (Ren)