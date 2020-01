M5s: Gallo (M5s), Luigi ha fatto scelta generosa, ora unità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima cosa da cambiare nel M5s è la visione romanocentrica - ha spiegato Gallo - In 10 anni abbiamo generato una forza propulsiva in tutto il Paese che ci ha portato al governo dell'Italia, ora dobbiamo costruire e produrre il cambiamento anche sui territori. Bisogna sconfiggere la criminalità in tante regioni e città del Paese, dobbiamo realizzare il modello rifiuti zero, dobbiamo estirpare mafie e politici malati dalla sanità, dobbiamo proteggere case e cittadini dalle frane e le alluvioni prodotti dal dissesto idrogeologico, dobbiamo procedere alle bonifiche delle nostre terre violentate dai rifiuti tossici e per fare questo bisogna mobilitare un popolo per cambiare i governi delle regioni avendo un progetto e una visione di cambiamento ben chiara. Questa sfida potrà avvicinare nuovi e vecchi professionisti e competenze e se avremo la bussola e la direzione ben chiara potremmo cambiare il volto di città e regioni come stiamo facendo con le riforme strutturali sulla giustizia, sull'ambiente e con le misure sulla povertà", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)