M5s: Patuanelli, guida al femminile? Perché no, abbiamo tante donne capaci nel Movimento

- Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, parlando con i giornalisti a Trieste, alla domanda sulla possibilità di una guida al femminile per il M5s, ha risposto: "Perché no, noi abbiamo sempre portato in Parlamento un grandissimo numero di donne, abbiamo tantissime donne capaci nel Movimento. Quindi, potrebbe essere". (Rin)