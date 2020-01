Napoli: Scampia, inizio lavori via Gobetti

- Sono iniziati questa mattina a via Gobetti, nel quartiere Scampia a Napoli, le prime opere di cantierizzazione per lavori di manutenzione straordinaria relativa agli alloggi di piazza della Socialità, per un importo di circa 145.000 euro. Gli interventi, realizzati dalla Napoli Servizi, con fondi messi a disposizione dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, consentiranno di migliorare le condizioni di vivibilità degli alloggi e di risolvere alcune criticità tecniche dei fabbricati. Gli assessori comunali Clemente, Buonanno e Piscopo hanno dichiarato: "Si tratta di un ulteriore importante sforzo messo in atto dall'amministrazione e dagli Uffici tecnici del Comune, nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, finalizzato a garantire il diritto alla casa e alla vivibilità degli abitanti.Questo intervento rientra nel più ampio programma di azioni che si stanno portando avanti a Scampia, volti alla realizzazione del programma 'Restart Scampia', in sinergia con il territorio". Il Comitato Vele ha aggiunto: "Dopo numerosi incontri tecnici e politici siamo riusciti ad attivare, in sinergia con gli assessori preposti, i lavori di manutenzione nelle abitazioni di via Gobetti, alloggi sostitutivi delle Vele, a tutela degli abitanti. Procede il confronto tra cittadini e Istituzioni volto alla definizione, per l'insediamento delle Vele, di condizioni di vivibilità, di dotazione di servizi e di cambiamento che per tanti anni è stato portato avanti con la lotta e con il confronto", hanno concluso dal Comitato. (Ren)