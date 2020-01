Guinea-Conakry: proteste contro presidente Condé, morti altri tre manifestanti a Labé

- Tre manifestanti sono morti negli scontri scoppiati nella città di Labé, uno degli epicentri delle proteste in corso da tre mesi in Guinea contro il presidente Alpha Condé e la sua decisione di riformare la Costituzione. Lo riferiscono fonti ufficiali citate dalla stampa locale. Le tre vittime si aggiungono alle oltre 20 persone morte durante le proteste scoppiate a metà ottobre nel paese. Secondo l’opposizione, il presidente Condé punta a modificare la Costituzione per ottenere la possibilità di candidarsi ad un terzo mandato alle elezioni presidenziali in programma il prossimo ottobre. In segno di protesta, l’opposizione ha già annunciato che boicotterà le elezioni legislative previste per il prossimo 16 febbraio e ne impedirà lo svolgimento. (Res)