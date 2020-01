Romania: il paese celebra il 161mo anniversario dell'Unione dei principati romeni (2)

- Vennero adottati il Codice civile e quello penale, entrambe di ispirazione francese, creato un esercito nazionale, l'insegnamento elementare diventò d'obbligo e furono fondate le prime università. Tramite la riforma agraria, quasi mezzo milione di famiglie contadine ottennero terreni in seguito alla secolarizzazione dei beni ecclesiastici. Adorato dai contadini, ma poco apprezzato dai partiti politici, a causa del suo atteggiamento troppo autoritario, il principe fu costretto ad abdicare e partire in esilio nel 1866. Salì al trono il futuro Re Carlo I, della famiglia principesca tedesca degli Hohenzollern-Sigmaringen. Durante il suo lungo regno, la Romania ottenne l'indipendenza dall'impero ottomano e riconquistò la Dobrogea (regione nel sud-est del paese, in riva al Mar Nero), dopo la guerra russo-romeno-turca del 1877. Nel 1918, durante il regno di Re Ferdinando, soprannominato "L'Unificatore", il processo di creazione dello stato nazionale romeno si concluse con l'unione alla Madrepatria delle province storiche abitate da popolazione a maggioranza romena, fino allora incluse negli imperi multinazionali confinanti – Transilvania (centro), Banato, Crisana, Maramureş (ovest), Bucovina (nord-est) e Bessarabia (est del paese). (Rob)