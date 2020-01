Governo: Gualtieri, dimissioni Di Maio? Non cambiano nulla, avanti con alleanza che fa fatti

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, intervenendo ad "Agorà" su Rai3, a proposito delle dimisisoni di Luigi Di Maio, dopo aver detto di averlo sentito via messaggio, "gli ho mandato un abbraccio forte", ha sottolineato: "E' un fatto interno ai Cinque stelle che rispetto, è normale che ci siano avvicendamenti nella vita di un partito. Per il governo non cambia nulla. Noi proseguiamo con questa alleanza che sta realizzando fatti".(Rin)