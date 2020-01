Giordania-Italia: ambasciatore Cassese elogia sforzi per sviluppo società giordana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia ad Amman, Fabio Cassese, ha elogiato gli sforzi compiuti dalla Giordania per raggiungere lo sviluppo della propria società. A margine della conferenza sull'empowerment economico delle donne tenutasi sul Mar Morto, Cassese ha affermato che il governo italiano lavora a stretto contatto con l'esecutivo di Amman, in collaborazione con l'Ue, per rafforzare il ruolo politico ed economico della donne in Giordania. (Res)