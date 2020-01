Truffe: finte esenzioni ticket farmaci per derubare anziani, 3 arresti tra Milano e Piemonte

- Si presentavano come operatrici del Comune incaricate di verificare i medicinali assunti, al fine di consentire un'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e con questa modalità truffaldina, più che collaudata, le tre donne riuscivano ad avere accesso alle abitazioni, dalle quali, approfittando della distrazione delle vittime. Ieri sono state arrestate tra Milano e il Piemonte dai poliziotti, carabinieri e agenti di polizia locale della sezione di polizia giudiziaria della procura di Milano, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip Tiziana Gueli. L’indagine denominata “Municipal fakes” ha accertato molteplici episodi commessi, a ritmo serrato, dai primi mesi del 2018, tutti caratterizzati dal medesimo modus operandi. Maggiori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa, alla quale parteciperà il procuratore aggiunto, Eugenio Fusco, coordinatore del IV Dipartimento, convocata per le ore 12:30 odierne presso la Sede della Sezione di Polizia Giudiziaria in via Pace, 10 Palazzina ex ITSOS, terzo piano.(Rem)