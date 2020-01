Repubblica Ceca-Azerbaigian: ministro Petricek, determinati a rafforzare cooperazione economica

- Le autorità della Repubblica Ceca sono determinate a rafforzare le esportazioni, gli investimenti e la cooperazione economica con l’Azerbaigian. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Praga, Tomas Petricek, in un’intervista con l’agenzia di stampa “Trend”. “Durante la prossima riunione della commissione intergovernativa, che speriamo di poter organizzare il più presto possibile, discuteremo l’avvio di una serie di progetti congiunti: il futuro della cooperazione bilaterale in ambito economico, inoltre, sarà al centro degli incontri in programma nel quadro della visita in Azerbaigian di una delegazione della Camera di commercio della Repubblica Ceca”, ha detto il ministro, ribadendo il sostegno di Praga alla conclusione di un accordo di associazione tra l’Unione europea e il paese caucasico. Petricek ha anche ricordato che il 2020 segnerà il decimo anniversario dall’apertura dell’ambasciata ceca a Baku, e il quinto dalla firma di una Dichiarazione per la partnership strategica tra i due paesi. Il ministro, infine, ha sottolineato ancora una volta il sostegno della Repubblica Ceca ad una risoluzione pacifica del conflitto in corso nella regione del Nagorno-Karabakh.(Res)