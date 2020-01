Elezioni suppletive: Ruotolo, mia candidatura a Napoli è indipendente

- "La mia storia professionale, soprattutto a Napoli, è conosciuta". Lo ha dichiarato Sandro Ruotolo durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. Ruotolo ha poi commentato la sua candidatura alle elezioni suppletive al Senato nel collegio campano: "E' una sfida nuova, dove il punto di vista è allargato. C'è un'unione, una coalizione civica, attraverso esponenti della società civile di cui mi sento rappresentante. In tanti mi hanno chiamo e io ho sempre detto di no, il mio nome deve unire, non competere. Proprio perché si riconosce un'indipendenza attorno alla mia figura, hanno riconosciuto in me una sorta di punto di garanzia. L'idea del giornalista neutrale è un grande errore, il giornalista deve esprimere il suo punto di vista. Al giornalista richiedi la verità, così che i lettori, gli ascoltatori, i telespettatori possano valutare i vari punti di vista rispetto ad una vicenda". Parlando del movimento delle sardine ha poi aggiunto: "Mi sento molto sardina. E' uno stato d'animo, è lo stare insieme, il volersi confrontare, l'idea di Agorà. Mantenere la memoria è importante anche per il nostro futuro, dove le persone non sanno distinguere una notizia vera da una falsa. C'è bisogno di lanciare questi messaggi di integrazione e comunità. Napoli è la Napoli dell'accoglienza, dell'antifascismo. Abbiano mille problemi, ma ci sono tante persone che si impegnano con gli altri. Ci sono una miriadi di associazioni, di donne e di uomini che danno il loro tempo per gli altri. Lo conosco questo territorio, quindi penso di portare un contributo". (segue) (Ren)