Elezioni suppletive: Ruotolo, mia candidatura a Napoli è indipendente (2)

- "L'ho sempre pensato che ci fosse qualcuno che non la pensa come me e io rispetto tutti - ha sottolineato il giornalista - Per me l'operaio che rivendica il lavoro l'intellettuale di oggi. Chi è l'intellettuale, se non chi mette a servizio degli altri la propria conoscenza?". Parlando del senatore del Movimento 5 stelle da poco scomparso, Franco Ortolani, ha aggiunto: "E' stata ed è un eccellenza napoletana. Quanti protagonisti del Movimento 5 Stelle ho conosciuto sui territori, quindi la mia storia la conoscono. Sono rimasto contento dell'alleanza M5s-Pd, è chiaro che sostengo questo Governo, ed è chiaro da me c'è questa decisione, una volta eletto, di entrare nel gruppo misto. Se questa sfida va bene, ne saremo cambiati tutti. Per me la politica è passione, è quella con la 'p' maiuscola. Il mio benessere dipende dal benessere degli altri". "Il modello Napoli può essere un modello nazionale, altro che regionali - ha aggiunto il giornalista - Possiamo rappresentare una novità. C'è stata tanta delusione, ma se l'italia esprime questi valori, quello dell'antirazzismo, della coesione, dell'inclusione, vuol dire che potremmo cambiare il punto di vista. La bellezza della politica e della democrazia sono senza tempo. Io sarò a Napoli, voglio parlare con la gente, farò qui la mia campagna elettorale", ha concluso Ruotolo. (Ren)