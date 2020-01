Slovacchia: Bratislava scende in classifica corruzione percepita di Transparency International

- La Slovacchia scende al 59mo posto dell'indice di corruzione percepita di Transparency International relativo al 2019. Lo rende noto il quotidiano "Sme". Il paese perde due posizioni rispetto al 2018, scendendo a 50 punti su 100. Dal 2016, ovvero dall'inizio del mandato dell'attuale governo, il paese ha perso 5 posizioni. Solo altri 5 paesi in Europa fanno peggio, ovvero Ungheria, Grecia, Croazia, Romania e Bulgaria. Transparency International spiega che per migliorare la posizione della Slovacchia nella classifica sarebbe necessario eleggere personalità affidabili a posti di responsabilità all'interno degli uffici della magistratura inquirente e portare a conclusione soddisfacente i casi giudiziari che coinvolgono politici. Sarebbe anche bene che inquirenti e ufficiali di polizia fossero selezionati in modo più trasparente, e che l'esecutivo rendesse finalmente operativo un ufficio per la protezione degli informatori. (Vap)