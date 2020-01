Angola: Isabel dos Santos respinge accuse di corruzione, “farò causa al governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isabel dos Santos, figlia dell’ex presidente José Eduardo dos Santos, ha nuovamente respinto le accuse di corruzione e ha annunciato di voler fare causa al governo di Luanda, ribadendo che le accuse mosse nei suoi confronti dal procuratore generale Helder Pitta Gros sono “false e politicamente motivate”. “Le accuse mosse contro di me negli ultimi giorni sono estremamente fuorvianti e false. Si tratta di un attacco politico molto ben orchestrato e coordinato, in vista delle elezioni in Angola del prossimo anno. È un tentativo di neutralizzarmi e di screditare l'eredità del presidente (José Eduardo) Dos Santos e della sua famiglia”, si è difesa la dos Santos in una nota. “I documenti rubati sono stati divulgati in modo selettivo per dare una falsa impressione delle mie attività commerciali. Sono una donna d'affari privata che ha trascorso 20 anni costruendo aziende di successo partendo da zero, creando oltre 20 mila posti di lavoro e generando enormi entrate fiscali per l'Angola. L’anno scorso le aziende hanno pagato oltre 100 milioni di tasse. Ho sempre operato secondo la legge e tutte le mie transazioni commerciali sono state approvate da avvocati, banche, revisori e autorità di regolamentazione”, ha aggiunto. (segue) (Res)