Angola: Isabel dos Santos respinge accuse di corruzione, “farò causa al governo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il banchiere portoghese Nuno Ribeiro da Cunha, coinvolto nell’inchiesta, è stato trovato morto nella sua casa a Lisbona. Ribeiro aveva gestito il conto della compagnia petrolifera Sonangol, di cui la dos Santos è stata amministratore delegato fino al 2017, per conto del prestatore portoghese EuroBic. Ieri il procuratore generale dell’Angola, Helder Pitta Gros, ha formalmente accusato di appropriazione indebita Isabel dos Santos, dopo l’inchiesta trapelata nei giorni scorsi da cui è emerso un sistema di corruzione attraverso il quale la dos Santos avrebbe accumulato le sue fortune sfruttando le ricchezze del paese. “Isabel dos Santos è accusata di cattiva gestione e appropriazione indebita di fondi durante il suo mandato (alla presidenza) di Sonangol ed è quindi accusata in primo luogo di crimini di riciclaggio di denaro, traffico di influenza, gestione dannosa, falsificazione di documenti”, ha detto il procuratore nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che sarà emesso un mandato di arresto internazionale per tutti gli indagati – che vivono tutti all'estero – qualora non si presentino davanti alle autorità angolane. (segue) (Res)