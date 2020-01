Angola: Isabel dos Santos respinge accuse di corruzione, “farò causa al governo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi lo stesso procuratore generale aveva promesso di usare “tutti i mezzi possibili” per riportare nel paese Isabel dos Santos. “Faremo ricorso a tutti i mezzi possibili e attiveremo i meccanismi internazionali per riportare Isabel dos Santos nel paese. Abbiamo chiesto il sostegno internazionale dal Portogallo, di Dubai e di altri paesi”, aveva dichiarato il procuratore generale Helder Pitra Gros all’emittente radiofonica pubblica angolana. Le nuove rivelazioni sono venute alla luce dopo che “Bbc Panorama” e il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) – di cui fanno parte numerose testate fra cui il quotidiano britannico “The Guardian” e il portoghese “Expresso” – hanno avuto accesso a più di 700 mila documenti sull'impero commerciale messo riconducibile alla dos Santos, considerata dalla rivista “Forbes” la donna più ricca d’Africa con un patrimonio stimato in oltre 2 miliardi di dollari, in quello che è stato ribattezzato il dossier “Luanda Leaks”. (segue) (Res)