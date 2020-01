Brasile-India: ministri discutono opportunità di investimento nella trasformazione alimentare (2)

- Gli indiani sono interessati alle risorse brasiliane nel settore delle vendite al dettaglio, nel settore dei macchinari e attrezzature per l'industria alimentare e nella cooperazione tecnologica in ambito alimentare. Il Brasile, dal canto suo, ha mostrato interesse a espandere verso Delhi l'esportazione di carne di pollo e succhi di frutta concentrati. Il ministro Giriraj Singh ha messo l'accento sulla relazione storica tra Brasile e India nell'allevamento della razza bovina Zebu, annunciando che il paese è alla ricerca di partner per incoraggiare la produzione di latte. (segue) (Inn)