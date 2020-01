Ungheria: classifica Transparency International su corruzione, Budapest fra i peggiori in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria, a pari merito con la Romania, è il secondo paese più corrotto all'interno dell'Unione europea; peggio fa solamente la Bulgaria. E' quello che risulta dall'indice sulla corruzione percepita relativa al 2019 pubblicato da Transparency International, ripreso dal settimanale "Hvg". Tra i 180 paesi esaminati, l'Ungheria occupa il 70mo posto, con un punteggio di 44 punti su 100. Nel 2018 ne aveva 46. Dal 2012 a oggi il paese ha perso ben 24 posizioni. Jozsef Peter Martin, managing director di Transparency International in Ungheria, presentando il rapporto ha detto che la corruzione nel paese è diventata un elemento centrale nell'ultimo decennio. Un dato positivo è invece relativo alla magistratura, giacché i tribunali manterrebbero tutto sommato la loro autonomia, e gli inquirenti continuerebbero a trattare con dovizia di attenzione i casi sensibili per il governo. Un aspetto problematico è quello relativo ai fondi europei, che portano con se un rischio sistemico di corruzione. Non solo questo rischio non è eliminato dalle istituzioni pubbliche, ma spesso sono proprio queste a creare opportunità di corruzione. (Vap)