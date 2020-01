Bulgaria-Cipro: ministro Esteri Christodoulides oggi in visita a Sofia

- Il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides si trova oggi in visita ufficiale in Bulgaria, dove in giornataavrà un colloquio bilaterale con l'omologa bulgara Ekaterina Zakharieva. Al termine dell'incontro, riferisce l'agenzia di stampa "Cna", sono previste dichiarazioni alla stampa. Al centro del colloquio dovrebbe esserci, oltre alla cooperazione bilaterale tra Nicosia e Sofia, anche la questione delle "attività illegali" della Turchia nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota. (Res)