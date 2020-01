Costa d’Avorio: presidente Ouattara, “non ho fretta di candidarmi a terzo mandato”

- Il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, ha dichiarato in un’intervista alla “Bbc” che “non ha fretta” di decidere se candidarsi per un terzo mandato alle elezioni presidenziali in programma nell’ottobre prossimo. “Le elezioni saranno libere, eque e trasparenti. La data fissata è il 31 ottobre, secondo quanto prevede la Costituzione, e chiunque può candidarsi, a condizione ovviamente che la Costituzione e il codice elettorale lo consentano”, ha detto Ouattara, in visita a Londra dove ha preso parte al vertice Regno Unito-Africa sugli investimenti. “Non ho ancora preso una decisione, ma ho tempo fino al mese di luglio per farlo. Non c'è motivo per cui precipitarmi”, ha aggiunto il presidente ivoriano, negando poi che il recente mandato d'arresto emesso nei confronti del suo ex alleato e ora oppositore Guillaume Soro sia legato alle imminenti elezioni. “Questa è una totale assurdità, lo sanno tutti. Penso che sia un processo che è nelle mani del tribunale e (Soro) dovrebbe tornare (in Costa d’Avorio) e affrontare la giustizia”, ha affermato il capo dello Stato ivoriano, che infine ha difeso la decisione di riformare il franco Cfa rinominandolo eco, annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron proprio in occasione di una visita in Costa d’Avorio. (segue) (Res)