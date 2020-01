Singapore: esportatori sperano in una ripresa nel 2020 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Tpp-11 aderiscono ad oggi Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. Bangkok sta valutando l’adesione all’accordo, per non rimanere esclusa dal regime regionale di scambi commerciali agevolati di cui godono i suoi principali competitori. Durante il colloquio a Bangkok, Motegi e Don hanno concordato anche di intensificare la cooperazione economica tra i rispettivi paesi, e di lavorare congiuntamente all’edificazione di un ambiente in grado di attrarre investimenti giapponesi in Thailandia. (segue) (Fim)