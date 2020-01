Singapore: esportatori sperano in una ripresa nel 2020 (6)

- I due ministri hanno concordato l’esigenza di cooperare anche per ricondurre l’India nel perimetro dei negoziati per un altro accordo di libero scambio regionale, il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). Il ministro giapponese Motegi ha incontrato a Bangkok anche il primo ministro thailandese, Prayuth Chan Ocha, che ha promesso di informare Tokyo per prima delle delibere del suo governo in merito all’adesione all’accordo. Interesse per l’adesione al Tpp-11 è stato espresso nei mesi scorsi anche da Indonesia, Corea del Sud e Regno Unito. Il presidente Usa, Donald Trump, ha revocato l’adesione di Washington all’accordo durante la fase negoziale, nel 2017, citando la preferenza della sua amministrazione per gli accordi bilaterali. (Fim)