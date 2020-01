Automotive: Jeep e Suzuki hanno violato limiti emissioni Ue

- I modelli di autovetture Jeep Grand Cherokee, prodotto da Fiat Chrysler, e Vitara di Suzuki alimentati da motori a diesel hanno violato le regole sulle emissioni inquinanti dell’Unione europea, e i rispettivi costruttori dovranno ovviare alle violazioni, se vorranno evitare la messa al bando dei veicoli in Europa. Lo ha stabilito ieri l’autorità stradale dei Paesi Bassi (Rdw), che agisce come regolatore di riferimento dell’Ue. Jeep avrebbe già sviluppato un software per correggere le emissioni, e l’autorità ha ordinato all’azienda di effettuare un richiamo del modello Grand Cherokee in tutta Europa per installarlo in tempi brevi. Suzuki, invece, non avrebbe ancora presentato una soluzione credibile per il modello Vitara. (Beb)