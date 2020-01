Cina: Pechino respinge "diffamazioni" Usa su cooperazione cinese con America Latina

- La Cina respinge con decisione i commenti da parte degli Stati Uniti in merito alla cooperazione tra il paese asiatico e l'America Latina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, in risposta ad osservazioni formulate dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Le osservazioni diffamatorie pronunciate da alcune personalità negli Stati Uniti, in merito alle relazioni Cina-America Latina, non sono che banalità. La Cina, l'America Latina e i paesi dei Caraibi hanno condotto per lungo tempo una cooperazione reciprocamente vantaggiosa basata sul principio del rispetto, del vantaggio e della cooperazione reciproci", ha affermato Geng. (segue) (Cip)