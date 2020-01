Cina: Pechino respinge "diffamazioni" Usa su cooperazione cinese con America Latina (2)

- Il portavoce ha aggiunto che tale cooperazione è in linea con le esigenze e gli interessi di tutte le parti coinvolte, e ha rafforzato lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità di vita delle persone nella regione, creato un gran numero di opportunità di lavoro e apportato benefici tangibili a entrambi i popoli. "I paesi dell'America Latina hanno le loro opinioni sulla loro cooperazione con la Cina", ha affermato Geng. Il portavoce ha poi sottolineato che Pechino invita Washington ad adottare misure pratiche per aiutare i paesi dell'America Latina a sviluppare la loro economia e a migliorare il sostentamento delle persone. "La Cina è pronta a condurre una cooperazione trilaterale e multilaterale in America Latina con tutte le parti, inclusa la parte statunitense", ha ribadito Geng. I paesi dell'America Latina e il loro popolo hanno il diritto e la capacità di scegliere i propri partner di cooperazione e nessuno dovrebbe interferire o ostacolarli, ha affermato Geng. (Cip)