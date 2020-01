Cina: Capodanno lunare, intensificazione servizi in entrata e uscita dal paese

- La Cina continuerà a fornire servizi di emergenza in uscita e in entrata per i suoi cittadini durante l'imminente festività del Festival di Primavera, secondo quanto ha annunciato ieri l'Amministrazione nazionale per l'immigrazione cinese (Nia). Le autorità cinesi offriranno servizi di passaporto di emergenza e assistenza per la domanda di visto a coloro i cui parenti o amici si trovano ad affrontare una situazione di viaggio di emergenza all'estero, ha affermato la Nia, aggiungendo che un agevole sdoganamento sarà fornito anche dalle agenzie di controllo delle frontiere. Nel 2019, le amministrazioni dell'immigrazione hanno concesso procedure agevolate di uscita e ingresso ai cittadini cinesi coinvolti in 352 casi di emergenza all'estero, perlopiù casi di incidenti stradali, ha affermato la Nia. L'autorità ha ricordato a tutti i cinesi di prestare attenzione alla loro sicurezza personale ed durante i viaggi all'estero in occasione del Festival di Primavera. (segue) (Cip)