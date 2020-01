Cina: Capodanno lunare, intensificazione servizi in entrata e uscita dal paese (3)

- Il numero di viaggi passeggeri registrato in Cina nei primi dieci giorni di festività del Capodanno cinese è aumentato del 2,5 per cento su base annua a 758 milioni, secondo i dati ufficiali presentati dal ministero dei Trasporti. Dal 10 al 19 gennaio sono stati effettuati 117 milioni di viaggi in treno, in crescita del 20,3 per cento rispetto all'anno precedente. Il paese ha registrato 612 milioni di viaggi su strada e 8,84 milioni di viaggi attraverso il trasporto per vie navigabili, che sono aumentati del 4,8 per cento su base annua. I dati del ministero evidenziano che il settore dell'aviazione civile ha effettuato 19,13 milioni di viaggi passeggeri nel periodo in esame, registrando una crescita annuale del 9,1 per cento. Il periodo festivo di una settimana per il capodanno lunare inizierà il 24 gennaio, mentre il periodo dei viaggi in occasione del Capodanno durerà per circa 40 giorni, dal 10 gennaio al 18 febbraio. (Cip)