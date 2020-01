Thailandia: ostilità commerciali Usa-Cina alimentano investimenti cinesi

- Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina ha alimentato un deflusso di investimenti cinesi verso i principali hub manifatturieri del Sud-est asiatico, una tendenza da cui ha tratto particolare beneficio la Thailandia. Gli investimenti diretti cinesi in Thailandia sono quasi quintuplicati a 262 miliardi di baht (8,6 miliardi di dollari) nel 2019, secondo i dati ufficiali forniti da Bangkok. Pechino è diventata così il primo investitore estero della Thailandia per la prima volta in assoluto. Il 14 gennaio scorso, ad esempio, il produttore di elettrodomestici cinese Midea Group ha annunciato l’acquisto di un appezzamento di 208mila metri quadri in un’area industriale nella provincia di Chonburi, dove sorgerà il suo più grande stabilimento produttivo al di fuori della Cina. Nel 2019 le esportazioni thailandesi sono calate per la prima volta in quattro anni; le esportazioni verso la Cina, in particolare, sono calate del 3,8 per cento, a 29,1 miliardi di dollari.(Fim)