Algeria-Libia: colloquio telefonico dei ministri degli Esteri Boukadoum e Siyala

- I ministri degli Esteri di Tripoli e Algeri, rispettivamente Mohammed Taher Siyala e Sabri Boukadoum, hanno avuto un colloquio telefonico dopo la riunione dei paesi vicini della Libia che si è tenuta ieri, 23 gennaio, in Algeria. Siyala ha "apprezzato la dichiarazione finale della riunione, accogliendo gli sforzi del paese fraterno dell'Algeria per gestire la crisi in Libia". Alla vigilia della riunione Siyala aveva annunciato che non sarebbe andato ad Algeri a causa dell'invito rivolto al capo della diplomazia del governo non riconosciuto di Al Baida. Nella giornata di ieri Boukadoum ha smentito di aver invitato le parti libiche. (segue) (Ala)