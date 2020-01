Algeria-Libia: colloquio telefonico dei ministri degli Esteri Boukadoum e Siyala (3)

- Il capo della diplomazia algerina è intervenuto sul dispiegamento di forze turche in Libia. "Non voglio citare questo paese, ma dico che noi, in qualità di paesi vicini, ci opponiamo a un intervento straniero in Libia", ha detto. Boukadoum ha smentito, inoltre, di aver invitato le parti libiche. "Non abbiamo mandato nessun invito a nessuna parte libica, e, se lo avessimo dovuto fare, bisognava prima di tutto chiedere ai paesi partecipanti", ha proseguito, aggiungendo che "le porte dell'Algeria saranno sempre aperte a tutte le parti libiche che hanno la volontà di trovare una soluzione politica alla crisi". Infine, la riunione sulla Libia di Algeri "non è in concorrenza con le altre iniziative che riguardano la Libia, ma in qualità di paesi vicini vogliamo far ascoltare la nostra voce per risolvere la crisi". (Ala)