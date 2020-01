Cina: coronavirus, Pechino ha annullato grandi eventi celebrativi per il Capodanno

- Pechino ha annullato le attività su larga scala per il Capodanno, tra cui fiere e spettacoli nei templi, nel tentativo di prevenire e controllare la diffusione del coronavirus. Lo hanno annunciato ieri le autorità turistiche locali. L'Ufficio comunale di cultura e turismo ha affermato che la precauzione, che è entrata in vigore già da ieri, mira a ridurre al minimo i grandi raduni di persone nella capitale. La direzione della Città Proibita ha deciso di chiudere il palazzo alle visite durante il Capodanno e rimborserà i biglietti già acquistati, così come faranno anche altri gestori di altri famosi punti di riferimento turistici a Pechino. Il Festival di Primavera, o Capodanno lunare cinese, cade domani sabato 25 gennaio. L'anno scorso, le attrazioni turistiche della capitale hanno ricevuto 2,32 milioni di visitatori durante le vacanze.(Cip)