Cina: coronavirus, sale a 26 il bilancio delle vittime

- Sale a 26 il bilancio delle vittime da polmonite da coronavirus in Cina. A mezzogiorno di oggi (ora di Pechino), in totale sono 876 i casi confermati a livello nazionale, 46 dei quali nuovi, confermati a partire dalla mezzanotte di ieri. Sempre oggi, l'autorità cinese per la prevenzione delle malattie ha diffuso immagini e informazioni sul primo coronavirus scoperto dagli esperti e sviluppatosi a Wuhan, città nella Cina centrale considerata il focolaio dell'infezione. Una delle quattro persone infettate dal virus nella provincia nord-occidentale di Heilongjiang è deceduta ieri. Anche la Mongolia Interna ha confermato il primo caso di infezione: un paziente di 30 anni proveniente da Wuhan che si era recato in visita in una città della regione. Altri diciotto casi sono stati identificati nella città sud occidentale di Chongqing, al confine con la provincia di Hubei. Cinque casi accertati sono stati segnalati nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e Taiwan. Complessivamente sono stati segnalati casi in 29 regioni a livello provinciale. Il ministero delle Finanze ha stanziato un miliardo di yuan (circa 145 milioni di dollari) per sostenere la provincia di Hubei, la più colpita, nella battaglia contro la propagazione del nuovo coronavirus. Dei 26 decessi 24 sono stati registrati nell'Hubei. (segue) (Cip)