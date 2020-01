Cina: coronavirus, sale a 26 il bilancio delle vittime (4)

- L'infezione dal nuovo ceppo letale di coronavirus si presenta con sintomi simili a quelli di una normale polmonite ma non è altrettanto curabile con una terapia farmacologica e non esistono vaccini. I sintomi, che per il momento appaiono meno gravi e intensi rispetto a quelli della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, sindrome da stress respiratorio. Il governo cinese ha classificato l'infezione nella stessa categoria dell'epidemia della Sars, il che comporta l'isolamento obbligatorio per i soggetti che contraggono l'infezione. (segue) (Cip)