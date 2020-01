Libia: violenti scontri in corso ad Ain Zara, a sud di Tripoli

- Si registrano in queste ore scontri violenti tra l'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar e le forze del governo di accordo nazionale libico (Gna) di Fayez al Sarraj nelle vicinanze di Ain Zara, nella periferia meridionale di Tripoli. Gli scontri avvengono nonostante la tregua in corso in città. Dallo scorso 12 gennaio, dopo la riunione a Mosca, è entrato in vigore un cessate il fuco, ribadito dalla Conferenza internazionale di Berlino di domenica 19 gennaio.(Lit)