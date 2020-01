Brexit: Michel e von der Leyen firmano oggi accordo uscita Regno Unito dall'Unione europea

- Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e quello della Commissione europea, Ursula von der Leyen, firmeranno oggi l’accordo di ritiro del Regno Unito dall’Unione europea. Il documento verrà successivamente siglato anche dal premier britannico Boris Johnson. Ieri, giovedì 23 gennaio, la regina Elisabetta II ha dato il suo assenso formale alla Brexit, con cui la sovrana britannica ha approvato la legislazione per il ritiro di Londra dall’Ue. Da parte sua, il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha detto che l'Ue lavorerà per la tutela degli interessi dei cittadini europei dopo che la stessa commissione ha approvato il testo dell'accordo sull'uscita del Regno Unito. "La commissione Affari costituzionali ha appena votato il testo del relatore, Guy Verhofstadt, che approva l'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea con 23 voti a favore, 3 contro e nessuna astensione. Non è una bella giornata", ha detto Tajani. Ora la palla passa al voto in plenaria il prossimo 29 gennaio e, poi, al Consiglio dell'Unione europea, a livello di Comitato dei rappresentanti permanenti, per l'approvazione definitiva da parte degli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue. "Il giorno 29, l'aula plenaria, qui a Bruxelles, voterà su questa proposta della commissione Affari costituzionali e l'iter da parte europea si concluderà con la decisione del Consiglio (dell'Ue)", ha aggiunto Tajani."Dal primo del prossimo mese il Regno Unito non farà parte più dell'Ue, visto che anche la regine Elisabetta II ha firmato il testo della legge di uscita votato dal Parlamento britannico. Dal primo febbraio lavoreremo per un nuovo accordo tra Ue e Regno Unito", ha proseguito. "Per una larga maggioranza questa non è una buona giornata, mentre per i sostenitori della Brexit lo è. E' la democrazia, ci sono posizioni differenti, ma la larga maggioranza ha appoggiato il testo di Verhofstadt. Noi siamo europei, vogliamo stare nell'Ue, per noi la Brexit non è una scelta giusta, ma è la decisione del popolo britannico e la rispettiamo", ha detto ancora. "Lavoreremo dal primo febbraio per i nostri interessi, non contro il Regno Unito, ma per gli interessi dei cittadini europei. Siamo uniti, 27 paesi, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea: tutti insieme a difesa degli interessi dei cittadini europei", ha concluso. (Res)